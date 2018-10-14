Вихлянцева и Дьяченко пробились в финальный раунд отбора Кубка Кремля

Российские теннисистки Наталья Вихлянцева и Виталия Дьяченко завоевали путёвки в решающий этап квалификации ВТБ Кубка Кремля.

В полуфинале отбора Вихлянцева взяла верх над соотечественницей, Владой Коваль, со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Матч продолжался 1 час 35 минут. 21-летняя теннисистка совершила 1 эйс, шесть раз ошиблась на подаче и сделала 5 брейков. Её соперница один раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта.

В другом поединке Дьяченко за 1 час 54 минуты обыграла Сабину Шарипову из Узбекистана — 4:6, 6:3, 6:1.

За выход в основную сетку турнира Вихлянцева поборется с победительницей пары Ана Богдан (Румыния) — Сара Солер-Эспиноса (Испания), а Дьяченко сразится с Ириной Хромачёвой.

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