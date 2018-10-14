Джокович: очень доволен своими результатами, победа в Шанхае феноменальна

Сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями после победы со счётом 6:3, 6:4 в финальном матче турнира в Шанхае (Китай) с хорватом Борной Чоричем. Джокович побеждает во всех турнирах уже в 18 матчах подряд.

«Это феноменально! Горжусь своим достижением. Очевидно, что последние три-четыре месяца складывались фантастически. В моей игре практически не было изъянов, особенно на этой неделе. Всё сложилось превосходно.

С точки зрения подачи, эта неделя была одной из самых удачных в карьере. Я уже говорил это, но ещё никогда не играл на более быстрых кортах, чем здесь, в Шанхае. Поэтому в этом году мне больше, чем когда-либо, была нужна сильная подача», — цитирует Джоковича пресс-служба ATP.