Чорич: с Джоковичем я не смог хорошо подавать из-за отличной игры соперника

21-летний хорватский теннисист Борна Чорич, уступивший в финале турнира в Шанхае (Китай) сербу Новаку Джоковичу (3:6, 4:6), признался, что остался доволен своим результатом и игрой.

«Я думаю, что играл очень хорошо. Я отлично чувствую себя на корте. Наверное, я не так здорово подавал, но причиной этого является и то, что соперник отлично принимал мои подачи. Возможно, я мог сыграть несколько лучше, надеялся на это.

Но я очень доволен тем, как сложилась эта неделя, она была для меня успешной. С самого начала всё было здорово, я обыграл Стэна Вавринку. Я впервые в карьере сыграл в финале турнира серии «Мастерс-1000». Это здорово! Нужно брать позитив от этой недели», — цитирует Чорича пресс-служба ATP.