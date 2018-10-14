Видеообзор победы Джоковича над Чоричем в финале турнира в Шанхае

Сербский теннисист Новак Джокович сегодня, 14 октября, нанёс поражение хорвату Борне Чоричу в финале турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай). Матч завершился со счётом 6:3, 6:7.

Призовой фонд турнира в Шанхае превышал $ 7 млн. После этого успеха победная серия Джоковича достигла 18 матчей. Восстановившись после травмы, Джокович уже выиграл два турнира «Большого шлема».

Действующим победителем турнира в Шанхае был швейцарский теннисист Роджер Федерер, который в прошлом году в финале обыграл испанца Рафаэля Надаля. На этот раз Федерер дошёл до полуфинала, где уступил Чоричу. Надаль участие в турнире в Шанхае не принимал: он восстанавливается после травмы колена, полученной во время US Open.