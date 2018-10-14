Вихлянцева сыграет с Солер-Эспиносой в финале квалификации Кубка Кремля

Испанская теннисистка Сара Солер-Эспиноса вышла в финал квалификации «ВТБ Кубка Кремля». Солер-Эспиноса на старте квалификации нанесла поражение представительнице Румынии Ане Богдан. Матч завершился со счётом 2:6, 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час и 57 минут.

За место в основной сетке Кубка Кремля Солер-Эспиноса, занимающая в рейтинге WTA 184-е место, сыграет с россиянкой Натальей Вихлянцевой, которая ранее нанесла поражение своей соотечественнице Владе Коваль. Помимо Вихлянцевой в заключительную стадию квалификации также попали и другие россиянки: Ирина Хромачёва, Виталия Дьяченко и Вера Звонарёва.

Победительницы матчей финальной стадии квалификации получат путёвки в основную сетку турнира «ВТБ Кубок Кремля». Призовой фонд соревнований превышает $ 900 тыс.