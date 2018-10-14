Американская теннисистка Слоан Стивенс квалифицировалась на итоговый турнир WTA, который будет проходить в Сингапуре с 21 по 28 октября. Помимо Стивенс путёвки на итоговый турнир уже забронировали румынка Симона Халеп, немка Анжелика Кербер, японка Наоми Осака, чешка Петра Квитова и датчанка Каролина Возняцки. Вакантными остаются ещё два места на турнире.

Стивенс впервые в своей карьере примет участие в итоговом турнире. В нынешнем сезоне американка выиграла свой первый титул на турнирах категории «Премьер Мандатори». Она стала победительницей турнира в Майами. Также она вышла в финал «Ролан Гаррос».

После успеха в Майами Стивенс впервые вошла в первую десятку рейтинга WTA. А после удачного выступления на «Ролан Гаррос» Стивенс и вовсе поднялась в первую пятёрку. 16 июля 2018 года она стала третьей ракеткой мира, что является лучшим результатом в карьере спортсменки.