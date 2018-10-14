Тарпищев: скорее всего, Шарапова не приедет на Кубок Кремля

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что приезд бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой на «ВТБ Кубок Кремля» в качестве почётного гостя маловероятен. Ранее сообщалось, что Шарапова может посетить турнир в качестве гостя.

«Скорее всего, Мария не приедет. Она приняла решение начать подготовку уже к следующему сезону. Он будет важным, пройдёт отбор на Олимпиаду в Токио, а Мария хочет там выступить», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Изначально Шарапова планировала принять участие в Кубке Кремля, но в итоге отказалась от этого плана, досрочно завершив сезон из-за проблем со здоровьем.

Призовой фонд Кубка Кремля превышает $ 1,8 млн. Турнир будет проходить с 13 по 21 октября.