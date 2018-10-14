Гарсия: даже сложно описать эмоции, которые были после выигрыша матч-пойнта

Французская теннисистка Каролин Гарсия прокомментировала победу над чешкой Каролиной Плишковой в финале турнира в Тяньцзине (7:6 (9:7), 6:3). Гарсия выиграла свой первый титул в одиночном турнире в нынешнем сезоне.

«Очень рада, что снова выиграла титул. Эмоции во время выигрыша матчбола были невероятными. Их даже сложно описать. Именно для этого ты работаешь целый год, чтобы получить трофей.

Мы обе очень хорошо подавали, первый сет был интенсивным. Я отыграла сетбол, здорово боролась и старалась двигаться вперёд. И я использовала свои шансы. Действовала сегодня агрессивнее, чем соперница. Наверное, именно это и помогло мне выиграть первый сет.

В Китае я выиграла уже три титула. Эта страна приносит мне удачу, я очень рада. В Китае активно работают над развитием женского тенниса», — цитирует французскую теннисистку пресс-служба WTA.