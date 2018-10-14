Чорич: Джокович был сильнее, я не знал, как играть

Хорватский теннисист Борна Чорич прокомментировал поражение в финале турнира в Шанхае (Китай) от серба Новака Джоковича. Матч закончился со счётом 3:6, 4:6.

«Джокович был лучшим на корте. Я провёл хороший матч, правда. Я доволен тем, как я сыграл. Вряд ли я мог бы сделать что-то ещё, если честно.

Матч был очень тяжёлым для меня, я просто не понимал, что делать. Джокович был лучше меня, нет никаких сомнений на этот счёт.

Я сегодня получил ценный урок, который, правда, мне не принёс удовольствия. Но потом, если я вновь взгляну на этот матч, пойму, что он был полезным. Думаю, я многому научился сегодня. Естественно, со временем пересмотрю эту игру. Джокович играл великолепно, абсолютно невероятный уровень», — приводит слова Чорича пресс-служба ATP.