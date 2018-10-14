Стивенс: попадание на итоговый турнир WTA – большая честь

Американская теннисистка Слоан Стивенс прокомментировала попадание на итоговый турнир WTA, который будет проходить в Сингапуре. Стивенс впервые в своей карьере примет участие в этих соревнованиях.

«Квалификация на мой первый итоговый турнир WTA – большая честь для меня. С нетерпением жду поездки в Сингапур, буду рада встретиться с великолепными фанатами, познакомиться с городом и сыграть с сильнейшими теннисистками сезона», — цитирует Стивенс пресс-служба WTA.

Американские теннисистки принимали участие в трёх из четырёх последних итоговых турниров. В 2014 году Серена Уильямс выиграла турнир, в 2016 году США представляла Мэдисон Кис, а в 2017 году Венус Уильямс заняла второе место.

Итоговый турнир будет проходить с 21 по 28 октября. Участницами станут восемь лучших теннисисток сезона, они сыграют друг с другом в круговом формате.