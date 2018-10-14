Федерер: Кубок Лэйвера не является попыткой уничтожить теннис в нынешнем виде

Бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер, являющийся одним из учредителей выставочного турнира Кубок Лэйвера, поделился мнением об организации соревнований и перспективах своего детища.

«Конечно, был целый список того, что мы могли сделать лучше. Но есть логика в том, что первый розыгрыш Кубка Лэйвера был не идеальным, ведь речь идёт о новом турнире. Для меня было важно, что другие игроки получили удовольствие от участия, а зрителям понравился наш турнир. Все хотели, чтобы мы провели ещё один Кубок Лэйвера.

На турнирах ATP у нас нет возможности попробовать сделать что-то аналогичное. А во время Кубка Лэйвера мы можем экспериментировать, внедрять новые идеи.

На самом деле, у меня всегда были идеи проведения подобных соревнований, я обсуждал их со своим агентом Тони Годсиком. Но идея и её реализация – разные вещи.

Нашей целью было превращение Кубка Лэйвера в интересный турнир. На мой взгляд, нам это удалось. Но не стоит думать, что мы пытаемся уничтожить теннис в его нынешнем виде», — цитирует Федерера Tennis World USA.