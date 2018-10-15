Павлюченкова и Звонарёва сыграют с Пановой и Зигемунд в Кубке Кремля

Организаторы ВТБ «Кубка Кремля» провели жеребьёвку женского парного турнира. Российский дуэт Анастасия Павлюченкова / Вера Звонарёва начнёт свой путь на турнире матче против Александры Пановой (Россия) и Лауры Зигемунд (Германия).

Лидеры посева румынский дуэт Ирина Бегу и Михаэла Бузаренску в первом круге сыграет с Аной Богдан (Румыния) – Александра Крунич (Сербия). Ракель Атаво (США) и Анне-Лене Грёнефельд, вторым номерам посева, в соперники достались Надежда Киченок (Украина) и Анастасия Родионова (Австралия).

«Уайлд-кард» от организаторов получил дуэт Анна Калинская (Россия) / Нигина Абдураимова (Узбекистан). Их соперницами станут Алисия Росольская (Польша) и Абигейл Спирс (США).

Призовой фонд Кубка Кремля превышает $ 900 тыс.