Федерер: на US Open был рад, когда закончился матч, было невозможно играть

Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер во время выступления на турнире в Шанхае (Китай) вспомнил, какие сложности у него возникли во время Открытого чемпионата США по теннису. Многие участники жаловались на высокую температуру и духоту.

«Тогда я был рад, что игра закончилась. Думаю, что никто не должен играть в таких условиях. Игроки жаловались организаторам, но они ничего не предприняли. Да и до US Open всё было хорошо, мы играли в Цинциннати, финальный матч получился отличным. Но в матче против Джоковича я ничего не смог поделать, чувствовал себя бессильным против него», — цитирует Федерера Punto de Break.

В Шанхае Федерер дошёл до полуфинала, где уступил хорвату Борне Чоричу. Победителем турнира в итоге стал Джокович. Серб также выиграл US Open.