Джокович обошёл Федерера в рейтинге ATP и стал второй ракеткой мира

В обновлённом рейтинге ATP от 15 октября победитель турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) серб Новак Джокович поднялся на вторую строчку, обойдя швейцарца Роджера Федерера.
Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на 21-й позиции.
Рейтинг ATP. 15 октября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 7660.
2 (3). Новак Джокович (Сербия) — 7445.
3 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 6260.
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5860.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5025.
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4185.
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3825.
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3775.
9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3440.
10 (10). Джон Иснер (США) — 3290.
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21 (22). Даниил Медведев (Россия) — 1797...
26 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1640...
78 (73). Андрей Рублёв (Россия) — 715.