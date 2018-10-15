Умбер поднялся на 9-ю строчку в чемпионской гонке U21, Рублёв — 7-й

Французский теннисист Уго Умбер поднялся на девятую строчку в чемпионской гонке U21. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, сохранил за собой седьмую позицию.

Семь лучших игроков в этой возрастной категории по рейтингу сезона, а также победитель отборочного турнира среди итальянских теннисистов выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.

Чемпионская гонка U21. 15 октября

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 4770.

2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 1962.

3 (3). Денис Шаповалов (Канада) — 1450.

4 (4). Алекс де Минор (Австралия) — 1308.

5 (5). Фрэнсис Тиафо (США) — 1055.

6 (6). Тейлор Фритц (США) — 898.

7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 750.

8 (8). Хауме Мунар (Испания) — 641.

9 (12). Уго Умбер (Франция) — 556.

10 (9). Майкл Ммо (США) — 548.

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