Стало известно условие, при котором Свитолина попадёт на Итоговый чемпионат

Шесть теннисисток обеспечили себе место на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре, который пройдёт с 21 по 28 октября. Это румынка Симона Халеп, немка Анжелика Кербер, японка Наоми Осака, чешка Петра Квитова, датчанка Каролина Возняцки и американка Слоан Стивенс.

На две оставшиеся путёвки на Итоговый чемпионат WTA остались три претендентки — украинка Элина Свитолина (3850 очков в чемпионской гонке), чешка Каролина Плишкова (3840) и голландка Кики Бертенс (3710). На этой неделе Плишкова и Бертенс сыграют на турнире «ВТБ Кубок Кремля», Свитолина на корт не выйдет.

Бертенс для попадания на Итоговый чемпионат нужно дойти до полуфинала в Москве. Плишкова обеспечит себе место на Итоговом чемпионате, если Бертенс проиграет до полуфинала. Каролина также может попасть в Сингапур вне зависимости от других результатов, если дойдёт до полуфинала в Москве.

Свитолина попадёт на Итоговый чемпионат, если Бертенс или Плишкова не дойдут до полуфинала Кубка Кремля, сообщает официальный сайт WTA.