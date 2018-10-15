Ястремская: когда чувствуешь, что будет нелегко, то больше концентрируешься

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу в финале турнира в Гонконге над представительницей Китая Ван Цян со счётом 6:2, 6:1.

«Когда перед игрой чувствуешь, что придётся нелегко, то становишься более сосредоточенной. Выходя на корт, ты с большим настроем сражаешься в каждом розыгрыше. Это помогло мне сохранить спокойствие на протяжении всей встречи», — приводит слова Ястремской официальный сайт тура.

Даяна впервые в своей карьере выиграла турнир WTA. В новой версии рейтинга WTA от 15 октября Ястремская вошла в топ-100 и расположилась на 66-й позиции. В чемпионской гонке WTA она занимает 63-ю позицию.

В прошлогоднем финале турнира в Гонконге россиянка Анастасия Павлюченкова победила австралийку Дарью Гаврилову со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).

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