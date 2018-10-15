Наставником Конты на Кубке Кремля будет первый тренер Вавринки

Британская теннисистка Йоханна Конта на этой неделе будет работать с новым тренером — представителем Франции Дмитрием Завьяловым, сообщает Fox Sports Asia. Недавно первая ракетка Великобритании, на данный момент занимающая 44-ю строчку в рейтинге WTA, рассталась с наставником Майклом Джойсом.

Завьялов — первый тренер трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Стэна Вавринки. Они сотрудничали на протяжении 17 лет. Также Дмитрий работал со швейцаркой Тимей Бачински.

На этой неделе Йоханна сыграет на турнире «ВТБ Кубок Кремля». В первом круге соревнований в Москве 27-летняя уроженка Сиднея сразится с представительницей Бельгии Элисе Мертенс, посеянной под седьмым номером.

За свою карьеру Конта выиграла три турнира WTA в одиночном разряде.