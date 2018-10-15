Халеп завершит 2018 год в статусе первой ракетки мира

Румынская теннисистка Симона Халеп закончит 2018 год в статусе первой ракетки мира, сообщает официальный сайт тура. Минувший сезон уроженка Констанцы также завершила на вершине рейтинга. Симона стала 13-й теннисисткой с момента введения рейтинговой системы в 1975 году, которой удалось дважды подряд завершать год на первой позиции.

Таким образом Симона на конец сезона проведёт на вершине рейтинга 53 недели. Это четвёртый результат среди действующих игроков и 10-й — за всю историю.

«Завершить год на первой строчке рейтинга — большая честь для меня. А сделать это дважды подряд — это нечто особенное, учитывая, что в этом году я наконец выиграла свой первый турнир „Большого шлема“. Я горжусь тем, что увижу своё имя в одном ряду с легендарными теннисистками», — сказала Халеп.

На этой неделе Симона сыграет на турнире «ВТБ Кубок Кремля».

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