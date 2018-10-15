Саймон: Халеп провела ещё один выдающийся сезон

Исполнительный директор WTA Стив Саймон поздравил румынскую теннисистку Симону Халеп с тем, что она завершит 2018 год на первой строчке рейтинга. Уроженка Констанцы минувший сезон также завершила в статусе первой ракетки мира.

«Симона провела ещё один выдающийся сезон. Это огромное достижение — второй год подряд завершить сезон в ранге первой ракетки мира. Победа на турнире „Большого шлема“ и шесть финалов по ходу сезона — это замечательный результат. Вне корта Симона также проявляет все качества настоящей первой ракетки мира», — приводит слова Саймона официальный сайт тура.

На этой неделе Симона сыграет на турнире «ВТБ Кубок Кремля». В 2018 году Халеп выиграла «Ролан Гаррос», а также турниры в Шэньчжэне и Монреале.