Хромачёва: не могу так сильно бить, как Дьяченко, поэтому брала вариативностью

Российская теннисистка Ирина Хромачёва прокомментировала свой выход в основную сетку турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве. В финальном раунде квалификации она в двух партиях обыграла свою соотечественницу Виталию Дьяченко со счётом 6:2, 7:6 (8:6).

«Я играла стабильно, пыталась заставить Виталию больше двигаться. У неё очень мощные удары, а я, к сожалению или к счастью, не могу так сильно бить, поэтому старалась брать вариативностью, пыталась запутать свою соперницу. Этот план сработал. Конечно, я готовилась к этой встрече, но ничего особенного не делала, просто старалась сыграть в свою игру и проявить характер. Я очень рада, что смогла победить в двух сетах», — цитирует Хромачёву пресс-служба турнира.

Имя первой соперницы 23-летней уроженки Москвы в основной сетке Кубка Кремля станет известно по окончании всех матчей квалификации.