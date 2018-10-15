Вихлянцева вышла в основную сетку Кубка Кремля

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева (5) вышла в основную сетку турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве. В финальном раунде квалификации она в двух партиях обыграла представительницу Испании Сильвию Солер-Эспиносу со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.

Вихлянцева 8 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

Имя первой соперницы Натальи в основной сетке Кубка Кремля станет известно по окончании всех матчей квалификации. Ранее в основную сетку вышли россиянка Ирина Хромачёва и Онс Жабер из Туниса.

Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.