Бедене понадобилось больше трёх часов, чтобы обыграть Джере в Кубке Кремля

Словенец Аляж Бедене вышел во второй круг «ВТБ Кубка Кремля». На старте турнира Бедене в трёх сетах обыграл серба Ласло Джере. Матч завершился со счётом 5:7, 6:4, 7:6 (6:2).

Продолжительность матча составила 3 часа и 1 минуту. Джере сделал 8 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 10 брейк-пойнтов. Бедене 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и сделал 2 брейка.

Во втором круге Кубка Кремля Бедене сыграет с победителем матча Жереми Шарди (Франция) – Денис Истомин (Узбекистан).

Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превышает $ 800 тыс. Турнир завершится 21 октября. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур нанёс поражение литовцу Ричардасу Беранкису. Джумхур в этом году в первом круге сыграет с Егором Герасимовым из Беларуси, Беранкис не сумел преодолеть квалификацию.