Халеп: пока спина меня ещё беспокоит, посмотрим, что будет завтра

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп прокомментировала своё решение сыграть на турнире «ВТБ Кубок Кремля» и оценила своё выступление в сезоне.

«Как я уже говорила, я всегда очень рада выступать на этом турнире. С ним у меня связаны прекрасные вспоминания. Я хотела оценить состояние своей спины. Пока она меня ещё беспокоит, но посмотрим, что я буду чувствовать завтра утром. Сегодня у меня была довольно непростая тренировка. Но в моих планах поехать в Сингапур после Кубка Кремля. К тому же я рада быть здесь, потому что Москва — прекрасный город. Здесь очень красиво.

Я очень рада, что гарантировала себе первую строчку рейтинга по итогам года второй сезон подряд. Это был прекрасный год, лучший в моей жизни. Победа на турнире «Большого шлема» и звание первой ракетки мира делают этот год особенным. Он надолго останется в моей памяти.

Я каждый день была сосредоточена на том, что делаю. Я всё время стремилась улучшать свои результаты, не теряя ни минуты. Это постоянная кропотливая работа над собой. Именно она позволяет достигать таких результатов.

Румыния — небольшая страна, меня все узнают на улице. Каждый хочет сделать со мной фотографию или взять автограф. С одной стороны, это очень приятно, но в то же время хочется иногда провести время спокойно, а вокруг тебя очень много людей, и все хотят твоего внимания. Я пытаюсь извлекать из этого позитивный опыт и понимаю, что такова цена успеха», — передаёт слова Халеп корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

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