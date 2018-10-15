Кр. Плишкова сыграет с Суарес-Наварро, Бушар — с Бабош на турнире в Люксембурге

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира в Люксембурге. В частности, чешская теннисистка Кристина Плишкова (Q) в первом круге сыграет с представительницей Испании Карлой Суарес-Наварро, получившей третий номер посева.
Люксембург. Женщины. Распределение победительниц квалификации по основной сетке
Карла Суарес-Наварро (Испания, 3) — Кристина Плишкова (Чехия, Q).
Эжени Бушар (Канада, Q) — Тимя Бабош (Венгрия).
Белинда Бенчич (Швейцария, Q) — Аранча Рус (Нидерланды, Q).
В статусе лаки-лузера в основную сетку прошла американка Варвара Лепченко. Она сыграет с украинкой Даяной Ястремской.
Турнир с призовым фондом € 215 590 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Карина Виттёфт обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико со счётом 6:3, 7:5.