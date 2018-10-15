Беранкис заменит Шарди в основной сетке Кубка Кремля

Французский теннисист Жереми Шарди снялся с «ВТБ Кубка Кремля» из-за травмы ноги. Француза в основной сетке турнира заменит литовец Ричардас Беранкис, который ранее не сумел преодолеть квалификацию соревнований. Беранкис получил путёвку в основную сетку на правах лаки-лузера.

Литовский теннисист в первом круге турнира сыграет с Денисом Истоминым, представляющим Узбекистан. Победитель этого матча во втором круге встретится со словенцем Аляжем Бедене, который ранее нанёс поражение сербу Ласло Джере.

Беранкис в прошлом году дошёл до финала Кубка Кремля, где он уступил боснийцу Дамиру Джумхуру. Действующий чемпион в первом круге нынешнего розыгрыша турнира встретится с Егором Герасимовым, представляющим Республику Беларусь.

Призовой фонд мужского турнира «Кубок Кремля» превышает $ 800 тыс. Турнир завершится 21 октября.