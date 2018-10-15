Звонарёва обыграла Йорович и вышла в основную сетку Кубка Кремля

Двукратная финалистка соревнований серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва вышла в основную сетку турнира «ВТБ Кубок Кремля». В финале квалификации она в двух партиях обыграла представительницу Сербии Ивану Йорович со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты.

Звонарёва дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 брейка.

Ранее в основную сетку Кубка Кремля вышли россиянки Ирина Хромачёва и Наталья Вихлянцева, а также Онс Жабер из Туниса.

Турнир с призовым фондом $932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.