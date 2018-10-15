Павлюченкова победила Томлянович и сыграет с Халеп на Кубке Кремля

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве. На старте соревнований она в двух сетах обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты.

Павлюченкова трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Анастасия поспорит с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.

Турнир с призовым фондом $932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.