Павлюченкова победила Томлянович и сыграет с Халеп на Кубке Кремля

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве. На старте соревнований она в двух сетах обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты.
Павлюченкова трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований Анастасия поспорит с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.
Турнир с призовым фондом $932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.
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