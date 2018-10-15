Яшина и Аманмурадова вышли в 1/4 финала турнира в Люксембурге, отыграв матчбол

Российская теннисистка Екатерина Яшина и представительница Узбекистана Акгуль Аманмурадова пробились в четвертьфинал турнира в Люскембурге в парном разряде. На старте соревнований они одолели шведку Корнелию Листер и голландку Еву Ваканно со счётом 5:7, 6:3, [13:11], отыграв один матчбол. Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты.

Екатерина и Акгуль 1 раз подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Люксембурге Яшина и Аманмурадова поспорят с победительницами матча Ирина Бара (Румыния) / Ксения Кнолль (Швейцария, 3) — Вера Лапко (Беларусь) / Мэнди Минелла (Люксембург).

Турнир завершится 20 октября.