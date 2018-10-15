Звонарёва сыграет с Хромачёвой, Макарова — с Жабер на старте Кубка Кремля

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве. В частности, россиянка Вера Звонарёва (Q) сыграет со своей соотечественницей Ириной Хромачёвой (Q).

Кубок Кремля. Женщины. Распределение победительниц квалификации по основной сетке

Ализе Корне (Франция) — Наталья Вихлянцева (Россия, Q).

Ирина Хромачёва (Россия, Q) — Вера Звонарёва (Россия, Q).

Екатерина Макарова (Россия) — Онс Жабер (Тунис, Q).

Российская теннисистка Виталия Дьяченко прошла в основную сетку в статусе лаки-лузера. В первом круге она сыграет с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой.

Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.