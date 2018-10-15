Стаховский в первом круге турнира в Антверпене встретится с Симоном

Стало известно распределение победителей квалификации по основной сетке турнира в Антверпене (Бельгия). В частности, украинский теннисист Сергей Стаховский (Q) в первом круге сыграет с французом Жилем Симоном, посеянным под пятым номером.

Антверпен. Мужчины. Распределение победителей квалификации по основной сетке

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Таллон Грикспор (Нидерланды, Q).

Илья Ивашко (Беларусь, Q) — Робин Хасе (Нидерланды, 8).

Сергей Стаховский (Украина, Q) — Жиль Симон (Франция, 5).

Марсель Гранольерс (Испания, Q) — Кэмерон Норри (Великобритания).

Турнир с призовым фондом € 612 755 завершится 21 октября. В прошлогоднем финале француз Жо-Вильфрид Цонга обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 7:5.