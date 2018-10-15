Пармантье вышла во второй круг турнира в Люксембурге

Французская теннисистка Полин Пармантье, посеянная на турнире в Люксембурге под восьмым номером, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу Швейцарии Викторию Голубич со счётом 7:6 (10:8), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут.

Пармантье 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Пармантье поспорит с победительницей поединка Вера Лапко (Беларусь) — Карина Виттёфт (Германия).

Турнир с призовым фондом € 215 590 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале Виттёфт обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико со счётом 6:3, 7:5.