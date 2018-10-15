Донской и Гахов уступили на старте Кубка Кремля Перальте и Себальосу

Российские теннисисты Евгений Донской и Иван Гахов потерпели поражение в первом матче «ВТБ Кубка Кремля» в парном разряде от чилийца Хулио Перальты и аргентинца Орасио Себальоса. Матч завершился со счётом 6:3, 6:4.
Продолжительность составила 1 час и 2 минуты. Донской и Гахов выполнили 4 подачи навылет и допустили 1 двойную ошибку. Их соперники 4 раза подали навылет и допустили 2 двойные ошибки, также они сделали 2 брейк-пойнта.
В следующем круге Кубка Кремля Перальтиа и Себальос сыграют с Малеком Жазири (Тунис) и Ником Кирьосом (Австралия), которые ранее нанесли поражение представителям Боснии и Герцеговины Мирзе Башичу и Дамиру Джумхуру.
Призовой фонд объединённого Кубка Кремля превышает $ 1,7 млн.
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