Павлюченкова: Томлянович сейчас в неплохой форме, был равный матч

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала свою победу в первом круге «ВТБ Кубка Кремля» над австралийкой Айлой Томлянович со счётом 7:5, 6:4.

«Дома волнительно играть. Плюс первый матч всегда непростой на турнире. Айла сейчас в неплохой форме, был достаточно равный поединок. Рада, что все нужные мячи сыграла и в двух сетах всё сложилось в мою пользу. Я довольна своим матчем сегодня.



Предстоящая игра с Халеп? Я никого из нынешних участниц не боюсь. Симона сейчас первая в мире, за восемь встреч я ни разу у неё не выиграла, но я всё равно буду думать о своей игре. Хочу показать хороший теннис. Независимо от её рейтинга мне всегда непросто противостоять Халеп», — передаёт слова Павлюченковой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.