Лапко понадобилось больше двух часов для победы над Виттёфт в Люксембурге

Белорусская теннисистка Вера Лапко завоевала путёвку во второй круг турнира в Люксембурге, взяв верх в двух партиях над Кариной Виттёфт из Германии — 6:4, 5:7, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты. Лапко выполнила 8 эйсов, трижды ошиблась на своей подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. Её соперница 10 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и сделала 3 брейка. Ранее теннисистки друг с другом не встречались.

За выход в четвертьфинал соревнований Лапко поспорит с представительницей Франции Полин Пармантье.

Турнир с призовым фондом € 215 590 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале Виттёфт обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико со счётом 6:3, 7:5. В нынешнем сезоне лидером посева стала немка Юлия Гёргес.