Весёлая Павлюченкова в ушанке — в фоторепортаже с турнира «ВТБ Кубок Кремля»

15 октября в Москве на кортах СК «Олимпийский» состоялись матчи игрового дня турнира «ВТБ Кубок Кремля». Российская теннисистка Ирина Хромачёва в двух партиях обыграла свою соотечественницу Виталию Дьяченко со счётом 6:2, 7:6 (8:6) и пробилась в основную сетку. Кроме того, российская теннисистка Наталья Вихлянцева в двух партиях обыграла представительницу Испании Сильвию Солер-Эспиносу со счётом 6:3, 6:3 и смогла пройти квалификацию.

Во второй круг турнира вышла также российская теннисистка Анастасия Павлюченкова. На старте соревнований она в двух сетах обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович со счётом 7:5, 6:4. Помимо этого, в первом круге «ВТБ Кубка Кремля» россиянка Анастасия Потапова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, потерпела поражение от Анетт Контавейт из Эстонии со счётом 6:3, 2:6, 5:7.



Фоторепортаж с турнира «ВТБ Кубок Кремля» подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Александром Сафоновым.