Джокович: я не знал, удастся ли мне нарушить гегемонию Надаля и Федерера

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о своём соперничестве с испанцем Рафаэлем Надалем, швейцарцем Роджером Федерером и британцем Энди Марреем.



«Конкуренция с Рафой действительно какая-то особенная. Достаточно посмотреть, сколько раз мы играли друг с другом в финалах турниров „Большого шлема“, особенно на Australian Open, где один из матчей длился почти шесть часов.



Моё соперничество с Энди Маррем длится уже много времени. Кажется, мы впервые противостояли друг другу, когда нам было по 11 лет.



Каждый из этих трёх теннисистов помогал мне улучшить игру. На пути к вершине я должен был выяснить, как победить всех, особенно Надаля и Федерера. Я не знал, удастся ли мне нарушить их гегемонию», — цитирует Джоковича Tennis World USA.

Джокович обошёл Федерера в рейтинге ATP и стал второй ракеткой мира