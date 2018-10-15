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Путинцева на Кубке Кремля разгромила Бегу, выиграв второй сет со счётом 6:0

Путинцева на Кубке Кремля разгромила Бегу, выиграв второй сет со счётом 6:0
Теннис / Кубок Кремля

Теннисистка Юлия Путинцева из Казахстана легко прошла во второй круг «ВТБ Кубка Кремля», победив в двух партиях румынку Ирину Бегу — 6:2, 6:0. Матч продолжался 1 час 9 минут.

Уроженка Бухареста не совершила ни одного эйса, 8 раз ошиблась на подаче и сделала 1 брейк. Её соперница 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 возможных.

За выход в четвертьфинал Кубка Кремля Путинцева поборется с латвийкой Анастасией Севастовой, посеянной под пятым номером.

Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2. В этом сезоне первым номером посева стала румынка Симона Халеп.

15 октября 2018 года, понедельник. 20:10 МСК
Кубок Кремля (ж). 1-й круг
Матч окончен
Юлия Путинцева
Юлия Путинцева
Казахстан
6:2
6:0
 
Ирина Бегу
Ирина Бегу
Румыния
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