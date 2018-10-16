Сегодня, 16 октября, состоится матч первого круга турнира «ВТБ Кубок Кремля», в котором сыграют представительница Франции Кристина Младенович и россиянка Анна Калинская, получившая «уайлд-кард» от организаторов. Начало поединка запланировано на 14:30 мск. Соперницы встречались на Кубке Кремля в 2016 году. Победу в том матче одержала Кристина со счётом 6:4, 6:2.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Младенович — Калинская на Кубке Кремля.



Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал соревнований поспорит с эстонкой Анетт Контавейт, посеянной под восьмым номером.

Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.