Хачанов и Рублёв вышли в четвертьфинал Кубка Кремля в парном разряде

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв успешно преодолели первый круг ВТБ Кубка Кремля в парном разряде, обыграв со счётом 6:4, 7:5 дуэт Марчин Матковски (Польша)/Николас Монро (США), посеянный под четвёртым номером.

Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты. Хачанов и Рублёв выполнили 10 эйсов, 1 раз ошиблись на подаче и реализовали 3 брейк-пойнта из 5. Их соперники дважды подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и сделали 1 брейк.

За выход в полуфинал турнира Хачанов и Рублёв сразятся с победителями противостояния Джонатан Эйссерик (Франция) — Адриан Маннарино (Франция)/Андреас Мис (Германия) — Ханс Подлипник (Чили).

Призовой фонд объединённого Кубка Кремля превышает $ 1,7 млн.