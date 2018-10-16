Сегодня, 16 октября, состоится матч первого круга турнира «ВТБ Кубок Кремля», в котором сыграют представительница Франции Ализе Корне и россиянка Наталья Вихлянцева, пробившаяся в основную сетку через квалификацию. Начало поединка запланировано на 16:00 мск. Соперницы встречались на Кубке Кремля в 2017 году. Победу в том матче одержала Наталья со счётом 4:6, 7:5, 6:3.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Корне — Вихлянцева на Кубке Кремля.



Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал соревнований поспорит с россиянкой Дарьей Касаткиной (6).



Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла Касаткину со счётом 6:1, 6:2.

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