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Имер обыграл Мартерера в Стокгольме и получил в соперники Сока

Имер обыграл Мартерера в Стокгольме и получил в соперники Сока
Теннис / ATP

Швед Элиас Имер успешно преодолел первый круг турнира в Стокгольме (Швеция), выиграв в трёх партиях у представителя Германии Максимильяна Мартерера — 4:6, 7:5, 7:5. Продолжительность поединка составила 2 часа 36 минут.

Оба теннисиста выполнили по 4 эйса и допустили по 2 двойные ошибки. На счету хозяина кортов 5 реализованных брейк-пойнтов, его соперник сделал 4 брейка. Ранее Имер и Мартерер не встречались.

Следующим соперником уроженца Стокгольма станет американец Джек Сок, посеянный под четвёртым номером.

Турнир с призовым фондом € 612 748 завершится 21 октября. В прошлогоднем финале аргентинец Хуан-Мартин дель Потро взял верх над Григором Димитровым из Болгарии со счётом 6:4, 6:2.

15 октября 2018 года, понедельник. 19:40 МСК
Стокгольм. 1-й круг
Матч окончен
Элиас Имер
Элиас Имер
135
Швеция
4:6
7:5
7:5
Максимильян Мартерер
Максимильян Мартерер
67
Германия
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