Тарпищев уверен, что Павлюченкова способна обыграть Халеп на Кубке Кремля

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил мнение, что во втором круге «ВТБ Кубка Кремля» россиянка Анастасия Павлюченкова имеет шансы одержать победу над первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.

На старте соревнований 27-летняя уроженка Самары взяла верх над Айлой Томлянович из Австралии со счётом 7:5, 6:4.



«У Халеп сейчас немного другие приоритеты. Ей предстоит сыграть в Сингапуре итоговый турнир сезона, важно подойти в хорошей форме, без травм. Павлюченкова же мотивирована, в неплохой форме. Плюс она играет дома, думаю, победить шансы есть, несмотря на неудачную серию личных встреч», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Павлюченкова сыграет с Халеп на Кубке Кремля 17 октября. Ранее теннисистки провели друг с другом восемь матчей и россиянка ни разу не смогла победить.