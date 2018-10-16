Касаткина оказалась сильнее Цуренко на старте Кубка Кремля

Россиянка Дарья Касаткина успешно провела матч первого круга «ВТБ Кубка Кремля», обыграв в двух партиях Лесю Цуренко из Украины со счётом 6:4, 7:6 (7:1). Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты.

21-летняя победительница двух турниров WTA выполнила 2 эйса, 7 раз ошиблась на подаче и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14. Украинка ни разу не подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и сделала 6 брейков.

За выход в 1/4 финала Кубка Кремля Касаткина сойдётся либо с представительницей Франции Ализе Корне, либо со своей соотечественницей Натальей Вихлянцевой, которая вышла в основную сетку, пройдя квалификацию.

Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла Касаткину со счётом 6:1, 6:2.