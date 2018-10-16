Чакветадзе не понимает, зачем Потапова в каждом движении копирует Шарапову

Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала поражение россиянки Анастасии Потаповой от Анетт Контавейт из Эстонии со счётом 6:3, 2:6, 5:7 в первом круге ВТБ Кубка Кремля.

«Хорошо играет Настя Потапова. Но в каждом движении копировать Машу Шарапову? Зачем?

Учиться у лучших очень даже полезно. Но про индивидуальность всё-таки не стоит забывать", — написала Чакветадзе в "твиттере".

Напомним, на Кубке Кремля продолжают выступления восемь россиянок: Анастасия Павлюченкова, Наталья Вихлянцева, Дарья Касаткина, Виталия Дьяченко, Анна Калинская, Екатерина Макарова, Ирина Хромачёва и Вера Звонарёва.

Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В этом году лидером посева стала румынка Симона Халеп.