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Звонарёва: Йорович — молодая, но уже опытная теннисистка. Мне пришлось тяжело

Звонарёва: Йорович — молодая, но уже опытная теннисистка. Мне пришлось тяжело
Теннис / Кубок Кремля

Двукратная финалистка соревнований серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва прокомментировала выход в основную сетку турнира «ВТБ Кубок Кремля». В финале квалификации она в двух партиях обыграла представительницу Сербии Ивану Йорович со счётом 6:4, 6:4.

«Матч был трудным. Йорович — молодая, но уже опытная теннисистка. Мне пришлось тяжело. Были моменты, когда она играла очень здорово, но всё же мне удалось выиграть. Вчера вместе с тренером мы ходили смотреть как она играет, я готовилась к этому матчу», — приводит слова Звонарёвой официальный сайт турнира.

В первом круге Вера сыграет со своей соотечественницей Ириной Хромачёвой, которая также пробилась в основную сетку через квалификацию.

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