Джокович: вы все увидели нового Джоковича, который не нуждается в представлении

Сербский теннисист Новак Джокович оценил свой прогресс, который он продемонстрировал по ходу текущего сезона. В минувший понедельник Новак сместил швейцарца Роджера Федерера со второй строчки в рейтинге ATP.



«Думаю, вы все увидели нового Джоковича. И его не нужно описывать и как-либо представлять. Это всё, что я могу сказать. Я должен был изобрести формулу успеха, и мне удалось это. Теперь я буду лишь придерживаться её так долго, как только смогу», – цитирует Новака официальный сайт ATP.



В текущем сезоне 31-летнему сербу удалось выиграть Уимблдон, Открытый чемпионат США и два турнира категории «Мастерс» – в Цинциннати и Шанхае. Джокович стал первым теннисистом в истории, которому удалось выиграть все девять существующих «Мастерсов». В 55 матчах сезона Новак потерпел 10 поражений.

Джокович обошёл Федерера в рейтинге ATP и стал второй ракеткой мира