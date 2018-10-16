Баутиста-Агут и Гёргес будут защищать титулы на турнире в Окленде в 2019 году

Действующие победители турнира в Окленде испанец Роберто Баутиста-Агут и немка Юлия Гёргес подтвердили своё участие в соревнованиях, которые пройдут в январе 2019 года.

«Мне нравится выступать в Окленде. Это один из моих любимых турниров и лучшая подготовка к Australian Open. Я добивалась отличных результатов в Окленде и буду очень рада вернуться в статусе действующей чемпионки», — приводит слова Гёргес Stuff.

В финале прошедшего розыгрыша турнира Баутиста-Агут обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро со счётом 6:1, 4:6, 7:5. Гёргес завоевала титул, победив датчанку Каролину Возняцки со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

В рейтинге ATP Баутиста-Агут располагается на 25-й строчке. Гёргес в рейтинге WTA идёт девятой.