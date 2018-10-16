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Джокович: соперничество Федерера и Надаля – самое уважаемое в истории тенниса

Джокович: соперничество Федерера и Надаля – самое уважаемое в истории тенниса
Теннис / ATP

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою конкуренцию с испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером.

«Соперничество Рафы и Роджера является одним из самых, если не самым уважаемым в истории нашего спорта. Каждый раз, когда они выходят на корт, все вокруг чрезвычайно взволнованы.

Игра против них сделала меня значительно лучше. Лишь конкуренция с ними приносила мне много пользу как в эмоциональном, так и в игровом плане», – цитирует Джоковича Tennis World USA.

Джокович на протяжении всей своей карьеры провёл 52 матча с Надалем, выиграв в 27 из них. С Роджером Федерером Новак встречался 46 раз, добыв 24 победы. Серб – 14-кратный победитель турниров «Большого шлема».

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