Макарова взяла всего три гейма в матче с Жабер в первом круге Кубка Кремля

Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла пробиться во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля». На старте соревнований она в двух партиях проиграла представительнице Туниса Онс Жабер, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 1:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 53 минуты.

Екатерина совершила 6 двойных ошибок и взяла 1 гейм на подаче соперницы. На счету Онс 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Жабер поспорит с американской теннисисткой Слоан Стивенс, посеянной под третьим номером.

Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.

Звонарёва сыграет с Хромачёвой, Макарова — с Жабер на старте Кубка Кремля