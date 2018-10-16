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Макарова взяла всего три гейма в матче с Жабер в первом круге Кубка Кремля

Макарова взяла всего три гейма в матче с Жабер в первом круге Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля

Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла пробиться во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля». На старте соревнований она в двух партиях проиграла представительнице Туниса Онс Жабер, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 1:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 53 минуты.

Екатерина совершила 6 двойных ошибок и взяла 1 гейм на подаче соперницы. На счету Онс 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Жабер поспорит с американской теннисисткой Слоан Стивенс, посеянной под третьим номером.

Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.

16 октября 2018 года, вторник. 11:00 МСК
Кубок Кремля (ж). 1-й круг
Матч окончен
Екатерина Макарова
Екатерина Макарова
61
Россия
1:6
2:6
 
Онс Жабер
Онс Жабер
Тунис
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